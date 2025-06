Bonus edilizi e intimidazioni a fuoco | 22 indagati nella maxi truffa da milioni di euro

Nel cuore della Puglia, un’ondata di intimidazioni e incendi mette in crisi il mondo dei bonus edilizi, coinvolgendo 22 indagati in una maxi truffa da milioni di euro. Due case bruciate in pochi giorni sembrano essere più di semplici incidenti: sono messaggi chiari di potere e minaccia. Questa vicenda svela un sistema criminale che sfrutta le opportunità del settore per arricchirsi a spese dei cittadini onesti e delle istituzioni.

TAURISANO – Due case in fiamme nella notte, a distanza di tre giorni l’una dall’altra. Un messaggio inequivocabile che ha il sapore dell’intimidazione e che nasconde un business milionario costruito sulle truffe dei bonus edilizi. È questo il cuore pulsante dell’inchiesta della Procura di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Bonus edilizi e intimidazioni a fuoco: 22 indagati nella maxi truffa da milioni di euro

In questa notizia si parla di: bonus - edilizi - intimidazioni - fuoco

Truffe sui bonus edilizi, i beni sequestrati: anche una fabbrica, un albergo e una casa da 2 milioni - Prato, 15 maggio 2025 – Una vasta operazione contro le frodi sui bonus edilizi ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 11 milioni di euro, tra cui una fabbrica, un albergo e una lussuosa casa da due milioni.

Bonus edilizi e intimidazioni a fuoco: 22 indagati nella maxi truffa da milioni di euro.

Bonus edilizi e intimidazioni a fuoco: 22 indagati nella maxi truffa da milioni di euro Come scrive lecceprima.it: La Procura di Lecce scrive un nuovo capitolo “figlio” dell’inchiesta “EasyBonus” che svela i retroscena sugli incendi di abitazioni e autovetture avvenuti nel 2022 a Presicce Acquarica e a Taurisano.