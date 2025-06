Bonus cultura con Spid irregolari perquisizioni e sequestri in tutta Italia | denunciate 10 persone

Il Bonus Cultura, noto anche come 18app, ha recentemente scatenato un’indagine che ha portato alla denuncia di 10 persone coinvolte in frodi e irregolarità con SPID. Le autorità hanno sequestrato e perquisito in tutta Italia, smascherando un sistema illecito di riscossione del beneficio. Questa operazione evidenzia l’importanza di rispettare le regole e di tutelare il patrimonio pubblico. La lotta contro le frodi è più attiva che mai.

(Adnkronos) – Frode del Bonus Cultura, anche detto Bonus 18app. Dieci persone sono state denunciate dalla polizia di stato al termine di una complessa indagine, coordinata dalla procura di Firenze, sul fenomeno dell’illecita riscossione del beneficio: le accuse, a vario titolo, sono di frode informatica, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

