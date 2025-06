Bonus centri estivi domande aperte fino al 26 giugno Consulta il bando

Se siete genitori alla ricerca di un’opportunità per i vostri figli, non perdete l’occasione: fino al 26 giugno è possibile presentare domanda per il bonus centri estivi tramite la piattaforma dell’Inps. Questa iniziativa, fondamentale per supportare le famiglie e garantire un’estate ricca di divertimento e crescita, rappresenta una risorsa preziosa per affrontare le esigenze di welfare familiare. Scopriamo insieme come approfittarne al meglio.

Da ieri e fino al 26 giugno sono aperte le domande tramite la piattaforma dell’Inps per la richiesta dei contributi per la partecipazione a centri estivi. Con la fine dell’anno scolastico per molti bambini, soprattutto nelle grandi città, si aprono le porte dei centri estivi. In affiancamento o in sostituzione del welfare familiare, i centri di aggregazione - tra strutture dedicate allo sport,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bonus centri estivi, domande aperte fino al 26 giugno. Consulta il bando

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi. Scadenza per la presentazione delle domande 31 maggio per la scuola primaria e 15 giugno per la scuola dell'infanzia Vai su Facebook

