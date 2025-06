Bonus bollette 200 euro in arrivo quando scatta l'aiuto straordinario e per chi

Il bonus bollette da 200 euro, uno dei sostegni più attesi dal governo Meloni, sta finalmente arrivando. Mentre chi ha un Isee sotto i 9.530 euro ha già iniziato a riceverlo, le procedure per chi supera quella soglia fino a 25mila euro sono in corso. La buona notizia? Probabilmente, i pagamenti partiranno da luglio. Scopriamo insieme chi potrà beneficiarne e come assicurarsi l'aiuto straordinario che può fare la differenza nelle prossime settimane.

Arriva il bonus bollette da 200 euro per milioni di famiglie: tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio chi ha un Ise

Con l'Isee fino a 25mila euro si accede al contributo straordinario. Niente domanda, ma serve l'intestazione del contratto

