Bonus bebè in Sardegna fino a 600 euro contro lo spopolamento

In Sardegna, nasce una nuova speranza per i piccoli comuni: un bonus bebè fino a 600 euro per ogni primo figlio, un aiuto concreto per incentivare le nascite e contrastare lo spopolamento. La Regione si impegna a sostenere le famiglie, offrendo un sostegno tangibile e invitante: un investimento sul futuro dell’isola che parte dalla natalità, per ridare vita ai centri più piccoli. La misura è destinata alle famiglie residenti o...

Soldi in regalo a chi fa figli nei piccoli comuni: parte dalla natalità la nuova strategia della Regione Sardegna per contrastare il fenomeno dello spopolamento che da anni svuota i piccoli centri dell'isola. La Giunta regionale ha approvato l'erogazione di un bonus mensile di 600 euro per ogni primo figlio nato, adottato o affidato, e 400 euro per i figli successivi, fino al quinto anno di età. La misura è destinata alle famiglie residenti o che trasferiscono la propria residenza nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Bonus nuovi nati in Sardegna. L'assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, ha spiegato che la Giunta punta "moltissimo su questo provvedimento".

