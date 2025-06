Bonucci costruisce il calciatore perfetto | sceglie solo due ex Juve poi si auto-nomina

Leonardo Bonucci si mette alla prova, creando il calciatore ideale in un divertente gioco social. Tra scelte audaci e riferimenti a ex compagni bianconeri, svela le sue preferenze e dimostra quanto sia attento ai dettagli del suo ruolo. Ma chi ha scelto come modello perfetto? Scopriamo insieme le sue selezioni e il motivo dietro ogni scelta, in un viaggio tra talento, cuore e strategia calcistica. Continua a leggere per scoprire i segreti di questa costruzione originale.

Leonardo Bonucci ha costruito il giocatore perfetto, in un giochino social. Ha dovuto fare una serie di nomi, caratteristica per caratteristica.

BONUCCI "TIFA" INTER L'ex capitano della #Juventus ed ex #Milan ha parlato così all'emittente turca 'Trt Spor': "L'#Inter? Ha fatto un grande percorso in Europa, ha giocatori esperti per affrontare al meglio il tipo di partite che la #ChampionsLeague prop Vai su Facebook

