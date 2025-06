Bonucci con Gattuso nello staff dell’Italia! L’ex Juve è il favorito per questo ruolo con il possibile nuovo CT della Nazionale | novità importanti

Il futuro dell’Italia calcistica si fa sempre più interessante: Bonucci, ex Juve, potrebbe tornare in azione affiancando Gattuso nello staff azzurro. Con l’attenzione della FIGC rivolta alla scelta del nuovo ct, le sorprese sono dietro l’angolo, e il ruolo di favorito per questa importante transizione resta tra i più discussi. Si prepara un’estate di decisioni decisive: tutto indica che la strada verso il nuovo corso azzurro sia ormai tracciata.

Bonucci con Gattuso nello staff dell’Italia: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’ex difensore della Juve. Novità importanti sul fronte Nazionale, con la FIGC al lavoro per definire il nuovo corso azzurro. Nella giornata di domani, venerdì 13 giugno, è atteso un confronto diretto tra Gabriele Gravina e Gennaro Gattuso, che resta il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Spalletti. Nel suo staff tecnico potrebbe esserci spazio per un’altra bandiera: il nome più caldo è quello dell’ex Juve Leonardo Bonucci, al momento in vantaggio su Barzagli per un posto al fianco di Gattuso. A riportarlo è Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonucci con Gattuso nello staff dell’Italia! L’ex Juve è il favorito per questo ruolo con il possibile nuovo CT della Nazionale: novità importanti

