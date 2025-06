Bonifica oltre 100mila euro da un conto corrente estinto per acquistare un' auto di lusso | denunciata 30enne

Una truffa da oltre 100.000 euro smascherata ad Ancona, dove una giovane donna è stata denunciata dopo aver ingannato un venditore di auto di lusso. La presunta truffatrice ha mostrato una falsa prova di pagamento, ma la vittima ha scoperto il raggiro solo in seguito. Un caso che mette in luce l’importanza di vigilare su transazioni online e pagamenti sospetti, rafforzando la necessità di maggiore attenzione nelle trattative digitali.

ANCONA – Per tranquillizzare il venditore gli aveva anche mostrato la foto che attestava l'avvenuto pagamento, ma la vittima ha scoperto successivamente di essere stata ingannata. Ad essere denunciata una 30enne cittadina rumena residente fuori regione, responsabile del raggiro ai danni di un.

