Bonastre | Quando l’Architettura Diventa Pelletteria

Quando l’architettura si fonde con la pelletteria, nasce Bonastre: un marchio che trasforma la pelle in sculture di stile e funzionalità. Dal cuore di Parigi, con radici spagnole, il brand trae ispirazione dal brutalismo per creare borse senza tempo, vere opere d’arte portatili. La sua visione innovativa ridefinisce il concetto di lusso accessibile, dove ogni dettaglio riflette una passione per l’arte, la forma e la materia. Un esempio di come design e funzionalità possano incontrarsi in perfetta armonia.

Nel panorama del lusso accessibile, dove il design incontra la funzionalità, Bonastre si distingue come scultore della pelle che crea borse senza tempo e scultoree, ispirate dall'architettura e dallo spirito intransigente del brutalismo. Con sede a Parigi ma radici profondamente spagnole, il brand trasforma la pelle grezza in opere d'arte sospese tra forma e funzione.