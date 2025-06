bomba day a parona le navette per chi deve raggiungere il centro assistenza

Domenica a Parona si preannuncia un giorno cruciale: il disinnesco di due bombe della Seconda Guerra Mondiale ha richiesto l'organizzazione di navette e misure di sicurezza straordinarie. Per garantire la massima sicurezza, entro le 7.30 del mattino, 2690 residenti nella zona rossa dovranno essere evacuati. La comunità si mobilita con coraggio e collaborazione per affrontare questa sfida, dimostrando ancora una volta il valore dell’unione nei momenti di emergenza.

