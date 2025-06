Bolzano | in Italia è al primo posto per qualità ambientale e benessere

Bolzano conquista il primato in Italia per qualità ambientale e benessere, posizionandosi al 232° posto nella classifica europea stilata dal Barcelona Institute for Global Health. Questa eccellenza testimonia l’impegno della città nel coniugare ambiente sano e qualità di vita, superando altre realtà come Campobasso. Un esempio da seguire per tutte le città italiane desiderose di migliorare il proprio futuro sostenibile e il benessere dei propri cittadini.

Bolzano è prima in Italia come città attenta alla qualità ambientale e al benessere di vita, a seguire è Campobasso. A decretarlo è stata la classifica stilata dal Barcelona Institute for Global Health. PRIMA IN ITALIA – Sono 917 le città europee (incluse quelle del Regno Unito), presenti nella classifica stilata dal Barcelona Institute for Global . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: italia - bolzano - qualità - ambientale

Bolzano, Treviso, Trento ma anche Lecco e Gorizia, dagli anziani ai più giovani: ecco dove si vive meglio in Italia - Bolzano, Treviso, Trento, ma anche Lecco e Gorizia: ecco le città italiane dove si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore.

FITACTIVE, DUE NUOVE PALESTRE A BOLZANO #FitActive, la catena di palestre con il maggior numero di sedi in Italia secondo il report Deloitte, sbarca a #Bolzano con un doppio progetto. La prima apertura ufficiale è fissata per sabato 24 maggio in via Lui Vai su Facebook

Bolzano prima città in Italia per qualità ambientale e benessere; Dove si vive meglio? Qualità della vita nei piccoli centri più sana: Bolzano e Campobasso tra le italiane più; Qualità della vita, Monza e Brianza da podio: terza in Italia dopo Milano e Bolzano.