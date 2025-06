Bologna Dzeko e non solo | proposto Ziyech

Il Bologna cerca rinforzi sul mercato in vista della prossima Europa League. Il primo obiettivo è riportare in Italia il centravanti bosniaco.

Dzeko Bologna, il bosniaco vuole tornare in Italia e i rossoblù sono la piazza giusta per quel traguardo - Edin Dzeko, il bomber bosniaco con 381 gol nel suo palmarès, punta su Bologna per il suo ritorno in Serie A.

Domani parte il forcing per Dzeko Il piano del Bologna

Dzeko, sprint finale. Bologna in pressing: il bosniaco è vicino e si tratta per Ziyech Secondo gazzetta.it: E però la presa attorno a Edin Džeko si fa sempre più salda e concreta.