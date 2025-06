Bologna-Brescia oggi Finale Serie A basket 2025 | orario gara-1 programma tv streaming

Pronta a infiammare il parquet, la finale scudetto di Serie A Basket 2025 inizia oggi a Bologna, con Virtus e Brescia pronte a sfidarsi in una partita che promette emozioni ad alta quota. Dopo un cammino sorprendente e ricco di colpi di scena, le due squadre si contenderanno il titolo in un match imperdibile, trasmesso in diretta tv e streaming. Scopri orari, programma e tutto quello che devi sapere su questa battaglia epica!

Prende il via oggi la finale scudetto in Serie A. E si parte da Bologna, dove la Virtus ospita Brescia per l’ultimo atto del massimo campionato italiano di pallacanestro. Una sfida forse inattesa, con Bologna che si è imposta 3-1 contro i campioni d’Italia (ormai ex) di Milano, mentre i lombardi hanno ribaltato i pronostici imponendosi 3-0 contro Trapani. La Virtus arriva all’ultimo atto dopo aver chiuso al primo posto la stagione regolare e aver superato – non senza fatica – prima Venezia (3-2) e poi Milano (3-1) nei playoff. Per Brescia, invece, dopo il terzo posto nella regular season, sono arrivate le vittorie contro Treviso (3-1) e contro Trapani (3-0). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bologna-Brescia oggi, Finale Serie A basket 2025: orario gara-1, programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: bologna - brescia - finale - serie

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Per lo Inizia domani alle 20:30 la serie finale tra Virtus Bologna e Germani Brescia: chi vincerĂ il titolo? #Italbasket Vai su Facebook

BRESCIA VOLA IN FINALE PER LA PRIMA VOLTA La squadra di Coach Poeta chiude la serie con Trapani in Gara 3 davanti al proprio pubblico e ora aspetterĂ la vincente tra Bologna e Milano #LBAPlayoff #TuttoUnAltroSport #Brescia Vai su X

Virtus Bologna - Brescia, Finale Scudetto Serie A Basket 2025: programma, orario e dove vedere le partite dei playoff; Finals 2025: Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia, chi può vincere lo scudetto e perché; LBA, Virtus-Germani Brescia: come seguire in tv, streaming e radio gara 1 della finale Scudetto.

Finale scudetto, Virtus Bologna: Dusko Ivanovic elenca i pericoli della serie con Brescia msn.com scrive: Il coach montenegrino è alla sua prima finale in Italia: le Vu Nere partono con il fattore campo a favore contro i biancoblù.