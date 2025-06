Bocconi avvelenati ci risiamo | l' ultima segnalazione in città

Bocconi avvelenati ancora una volta seminano paura e sdegno in Trentino, segnalando un grave rischio per gli animali e la comunità. Dopo Rovereto, anche Trento si trova nel mirino di questi atti ignobili, che mettono a dura prova il senso di sicurezza e altruismo di chi ama e protegge gli animali. È imprescindibile aumentare l’attenzione e rafforzare le misure di tutela: la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe dipende da tutti noi.

Ancora una segnalazione di bocconi avvelenati in Trentino: dopo quella giunta nei giorni scorsi da Rovereto, è delle ultime ore quella diramata dall'associazione Zampa Trentina, da sempre in prima linea per la salvaguardia e l'adozione di animali da compagnia, relativa a un'area di Trento.

In questa notizia si parla di: bocconi - avvelenati - segnalazione - risiamo

