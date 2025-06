Bocciodromo si riparte La Regione trova i soldi

Il bocciodromo di Scandicci torna protagonista: grazie a un investimento regionale di 200.000 euro, l’impianto “Tamiro Martelli” sarà riqualificato e rilanciato. Dopo un percorso di impegno e collaborazione, la giunta regionale ha dato il via libera definitivo con una delibera, aprendo le porte a nuove opportunità sportive e sociali per la comunità locale. Ora, l’attesa è solo per la firma dell’accordo che garantirà il finanziamento.

Bocciodromo di Scandicci, arrivano i soldi per il consolidamento. Sarà la regione a stanziare i 200mila euro al Comune di Scandicci che servono per riqualificare l'impianto " Tamiro Martelli ". Il via libera è arrivato con una delibera approvata nell'ultima seduta della giunta regionale. Le risorse verranno erogate dopo la firma di un Accordo tra i due enti. Ad aprile il dirigente dei servizi tecnici e lavori pubblici aveva firmato un'ordinanza nella quale veniva dichiarata l'inagibilità del bocciodromo 'Tamiro Martelli' di via Scandicci Alto. Le quattro piste da allora sono inaccessibili, ugualmente gli uffici e le altre strutture.

