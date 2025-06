Bocciata in Israele la mozione per sciogliere la Knesset

In Israele, la mozione per sciogliere la Knesset è stata bocciata, mantenendo in piedi il fragile equilibrio politico della coalizione di Netanyahu. Con 61 voti contrari e 53 favorevoli, questa decisione garantisce al governo almeno un'altra settimana di respiro. La tensione tra le forze politiche e le questioni sulla coscrizione obbligatoria per gli ultraortodossi continuano a mettere alla prova la stabilità del Paese. Cosa riserverà il futuro alla politica israeliana?

Bocciato il disegno di legge promosso dall'opposizione per sciogliere la Knesset, il parlamento israeliano, nato dalle tensioni emerse nella coalizione di governo su una bozza di legge per la coscrizione obbligatoria per gli ultraortodossi: la mozione ha ottenuto 61 voti contrari e 53 favorevoli, "garantendo alla coalizione del premier Benjamin Netanyahu almeno un'altra settimana di sopravvivenza politica". Lo scorso anno, una sentenza dell'Alta Corte di Giustizia ha annullato l'esenzione dal servizio militare per gli uomini ultraortodossi, innescando le pressioni su Netanyahu dei partiti ultraortodossi della coalizione di governo per l'adozione di una legge che esenta gli studenti delle yeshivah.

Bocciata in Israele la mozione per sciogliere la Knesset; Media, Israele pronto a colpire l'Iran. Gli Usa evacuano personale dal Medio Oriente - Iran: informati da un paese amico del possibile attacco israeliano.

Israele, Netanyahu si salva: bocciata la mozione per far cadere il suo governo Come scrive affaritaliani.it: Netanyahu si salva, non passa la mozione di sfiducia alla Knesset per far cadere il suo governo in Israele.