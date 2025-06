Boato nella notte all' Arenella esplosione in una gelateria | evacuate due abitazioni

Una notte di paura all'Arenella, dove un'esplosione nella gelateria "Dolce Brivido" ha scosso la tranquillità del quartiere. Il fragore, seguito da fiamme e crolli, ha costretto l'intervento immediato dei vigili del fuoco e l'evacuazione di due abitazioni vicine. La community si stringe intorno alle vittime di questa devastante esplosione, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questo inquietante incidente.

