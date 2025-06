Boato nella centrale blackout in mezza città

Detonato il silenzio di San Lazzaro, un fragoroso boato ha scosso la frazione Cicogna, causando panico tra i residenti e un blackout diffuso. Poco prima delle 19 di ieri, una nuvola di fumo si è sollevata dalla centrale Enel, segno di un incidente che pare derivare da un sovraccarico di corrente. La situazione rimane critica, e le autorità stanno indagando per garantire sicurezza e ripristinare l’energia al più presto.

Attimi di paura, poco prima delle 19 di ieri, a San Lazzaro dove gran parte del paese ha udito un forte boato, seguito da una nuvola di fumo che si è levata dalla centrale elettrica di Enel, nei pressi di via Palazzetti, in frazione Cicogna. Stando a quanto si apprende da un primo sopralluogo dei tecnici di E Distribuzione, e da una prima ricostruzione degli eventi, alla base di tutto ci sarebbe un sovraccarico di corrente. Questa avrebbe causato, dunque, l’esplosione di due trasformatoririduttori in ceramica, presenti all’interno della centrale Enel. Da qui il boato, appunto, seguito da un piccolo rogo prontamente estinto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it