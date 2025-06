Blocco diesel Euro 5 arriva emendamento Lega per rinvio | cosa prevede

Il blocco dei diesel Euro 5 si fa ancora attendere grazie a un emendamento della Lega al Decreto infrastrutture, che mira a posticiparlo di un anno e ad offrire alle Regioni la possibilità di evitarlo anche in futuro. Questa misura rappresenta un passo importante per i possessori di auto a gasolio meno recenti, che potrebbero continuare a circolare senza restrizioni. Ma cosa prevede esattamente questa proposta?

(Adnkronos) – Scongiurare il blocco dei diesel Euro 5 per un altro anno, offrendo la possibilità alle Regioni di evitarlo anche successivamente. È quanto prevede un emendamento della Lega al Decreto infrastrutture. Le auto mosse da motori a gasolio meno recenti potrebbero essere stoppate in alcune regioni del Nord a partire dal prossimo mese di .

