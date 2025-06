Bloccati con la droga dopo un inseguimento su viale Carlo III

Una notte di adrenalina e tensione su viale Carlo III, dove un inseguimento tra carabinieri e una Fiat Panda bianca ha concluso con il fermo dei sospetti e un ritrovamento di droga. La corsa sfrenata ha messo in luce i rischi del territorio e l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza cittadina. Un episodio che evidenzia come, anche nelle ore più buie, la legge non si ferma mai, portarci a riflettere sulla lotta allo spaccio e alla criminalità .

Non si fermano all'alt dei carabinieri: bloccati con la droga dopo l'inseguimento. Notte di follia su viale Carlo III dove una Fiat Panda di colore bianco, che viaggiava a velocità sostenuta in direzione del centro di Caserta, è stata intercettata dai militari dell'Arma poco dopo l'una della.

