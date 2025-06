Bloccati al Cairo due italiani ProPal

Due giovani attivisti italiani, partiti da Torino per la marcia internazionale per Gaza, sono stati bloccati all'aeroporto del Cairo dalle autorità egiziane, che potrebbero anche decidere la loro espulsione. La loro situazione si fa critica: privati di cibo e acqua, denunciano condizioni difficili e tensioni crescenti. Il ministro degli Esteri Tajani ha già espresso preoccupazione, evidenziando l'importanza di tutela dei diritti umani e della libertà di espressione.

12.12 Sono stati bloccati all'aeroporto del Cairo dalle autorità egiziane due giovani italiani attivisti ProPal. Erano partiti ieri da Torino per partecipare alla marcia internazionale per Gaza. Sono una 21enne e un 25enne studenti della scuola Holden. E' possibile che autorità egiziane ne dispongano l' espulsione. "Non ci fanno andare al bagno e non ci fanno prendere da mangiare, lamentano i due giovani.Il ministro degli Esteri Tajani assicura:seguiamo la situazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

