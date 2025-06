Blitz nei centri estetici con sequestri

Negli ultimi mesi, le operazioni dei Nas hanno portato a un vero e proprio blitz nei centri estetici italiani, sequestrando dispositivi e farmaci per milioni di euro e oscurando siti web illegali. Questi interventi mirano a tutelare la salute dei cittadini e a combattere l'abusivismo nel settore della medicina estetica. La sicurezza e la legalitĂ sono ormai al centro dell'attenzione, ma cosa ci riserva il futuro nel campo della bellezza e del benessere?

13.36 I recenti e drammatici episodi legati a interventi di chirurgia estetica hanno portato a blitz dei Nas d'intesa con il ministero della Salute. Sono stati sequestrati dai Carabinieri 14 centri di medicina estetica in diverse Regioni. Sono stati effettuati 1.160 controlli. Sequestrati numerosi dispositivi medici e farmaci per un valore di 3,5 milioni di euro. Oscurati molti siti web di pubblicitĂ estetica. Accertati 32 illeciti penali, per esercizio abusivo di professione sanitaria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it