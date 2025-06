Blitz della Finanza a Chinatown | sequestrata merce per due milioni di euro

Un'operazione lampo della finanza ha colpito Chinatown di Prato, sequestrando oltre tre milioni di prodotti tessili e accessori il valore supera i due milioni di euro. Questa vasta operazione smaschera un vasto giro illecito che minaccia la legalitĂ del mercato, mettendo in pericolo consumatori e imprese oneste. La lotta contro le frodi nel settore tessile continua con fermezza, garantendo che il rispetto delle norme sia una prioritĂ imprescindibile per la tutela di tutti.

PiĂą di tre milioni di prodotti tessili e accessori, per un valore commerciale che supera i due milioni di euro, sono stati sottoposti a sequestro nelle scorse ore a Prato. Merce pronta a riversarsi sul mercato, violando apertamente le norme in materia di etichettatura, tracciabilitĂ , composizione.

La guardia di finanza ha sequestrato a Prato 3,3 milioni di prodotti irregolari per un valore complessivo di 2 milioni di euro.