Blitz della Finanza a Chinatown | sequestrata merce per due milioni di euro

Un'operazione lampo della finanza ha portato al sequestro di oltre tre milioni di prodotti tessili e accessori a Prato, nel cuore di Chinatown. Valore commerciale superiore ai due milioni di euro, questa merce era pronta a saturare il mercato, sfuggendo alle norme di etichettatura e tracciabilitĂ . Una risposta decisa contro le pratiche illecite che minacciano la trasparenza e la legalitĂ nel settore tessile.

PiĂą di tre milioni di prodotti tessili e accessori, per un valore commerciale che supera i due milioni di euro, sono stati sottoposti a sequestro nelle scorse ore a Prato. Merce pronta a riversarsi sul mercato, violando apertamente le norme in materia di etichettatura, tracciabilitĂ , composizione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Blitz della Finanza a “Chinatown”: sequestrata merce per due milioni di euro

In questa notizia si parla di: milioni - merce - euro - blitz

Blitz della Finanza a “Chinatown”: sequestrata merce per due milioni di euro - Un'operazione lampo della finanza ha colpito Chinatown di Prato, sequestrando oltre tre milioni di prodotti tessili e accessori il valore supera i due milioni di euro.

Sequestrati anche negozi nella city, Mercedes e Harley Davidson. Diecimila euro per venire in Italia a lavorare, una truffa: 45 misure cautelari, coinvolti 3 avvocati e un poliziotto. L'ombra dei clan. Primi interrogatori Figura anche un trolley contenente 320mila e Vai su Facebook

Blitz della Finanza a “Chinatown”: sequestrata merce per due milioni di euro; Prato, la Finanza sequestra merce senza etichetta per 2 milioni di euro; Blitz della Guardia di Finanza, sequestrati articoli tessili irregolari per oltre 2 milioni di euro.

Prato, la Finanza sequestra merce senza etichetta per 2 milioni di euro Si legge su msn.com: La guardia di finanza ha sequestrato a Prato 3,3 milioni di prodotti irregolari per un valore complessivo di 2 milioni di euro.