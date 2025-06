Blitz dei temporali in Emilia-Romagna c’è la data | il caldo africano va in pausa

L’estate più calda dell’anno pare concederci una pausa: dopo giorni di afa africana e temperature record in Emilia-Romagna, un’improvvisa perturbazione porterà pioggia e temporali tra domenica e lunedì. Un cambio di scenario che donerà sollievo e rinfrescherà il clima, regalando un attimo di respiro a chi aspetta con ansia un po’ di refrigerio. Restate sintonizzati: l’estate è fatta anche di sorprese!

Bologna, 12 giugno 2025 – Primo fine settimana rovente con temperature elevate tanto da raggiungere i bollini rosso e arancione in diverse città italiane. In Emilia-Romagna l’ anticiclone africano l’ha sta facendo da padrone questa settimana con temperature fino a 3738 gradi e anche il weekend sarà all’insegna del bel tempo e del sole intenso. Poi però ci sarà un veloce break: tra domenica e lunedì infatti saranno possibili piogge e temporali sul nostro territorio. Poi la stabilità tornerà da martedì con un rialzo delle temperature. Blitz temporalesco: quando inizia. Sarà nella serata di domenica che in alcune zone dell’Emilia potranno verificarsi dei temporali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei temporali in Emilia-Romagna, c’è la data: il caldo africano va in pausa

In questa notizia si parla di: emilia - romagna - africano - blitz

