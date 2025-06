Blitz dei Nas nei centri di medicina estetica | coinvolta anche la Campania

Un’operazione di grande impatto ha coinvolto i centri di medicina estetica in tutta Italia, compresa la Campania. I controlli del Nas, iniziati all’inizio dell’anno e rafforzati a maggio, hanno messo sotto la lente d’ingrandimento le condizioni di sicurezza, le autorizzazioni e le qualifiche professionali, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e garantire standard elevati nel settore. Ma cosa hanno scoperto davvero i controlli?

I controlli del Nas, avviati sin dall'inizio dell'anno e intensificati nel corso del mese di maggio, sono stati indirizzati a verificare l'idoneità tecnica dell'attrezzatura impiegata, la sussistenza dei requisiti igienico-strutturali e organizzativi, il possesso delle autorizzazioni, la presenza di qualifiche professionali, con particolare riguardo all'applicazione di filler, impianti cutanei ed altre procedure tra cui anche i trattamenti mediante il fattore di crescita PRP (plasma ricco di piastrine) per la biorivitalizzazione della pelle, tutte pratiche che per loro natura sono le più soggette ad essere eseguite abusivamente.

