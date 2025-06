Blitz antidroga dei carabinieri il plauso del sindaco Masci | Prova della grande attenzione sul tema sicurezza

un importante blitz antidroga nel cuore della città. Un gesto che rafforza la sicurezza dei cittadini e dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel tutelare il nostro territorio. Il sindaco Masci sottolinea come azioni come questa siano fondamentali per garantire un ambiente più sicuro e sereno per tutti. La collaborazione tra istituzioni e forze dell'ordine rappresenta la chiave per un futuro più stabile e protetto.

“A nome mio e dell’intera amministrazione comunale di Pescara esprimo il vivo apprezzamento e i più sentiti complimenti al nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Pescara per la brillante operazione condotta oggi, che ha portato all’esecuzione di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Blitz antidroga dei carabinieri, il plauso del sindaco Masci: "Prova della grande attenzione sul tema sicurezza"

