Blackout in Corticella, tranciato un cavo nei cantieri del tram.

Un blackout improvviso ha lasciato senza corrente le vie Corticella, Calvart, Spada e Barbieri di Bologna, a causa di un cavo tranciato durante i lavori per il tram. La giornata si è trasformata in un turbine di disagi e interventi d’emergenza, mentre operai e cittadini cercavano di gestire l’imprevisto. Ma cosa è andato storto e come si potrà evitare che simili incidenti si ripetano?

Bologna, 12 giugno 2025 - Blackout in Corticella causa lavori del tram. È stata una mattinata movimentata in zona Bolognina, tra le vie Corticella, Calvart, Spada e Barbieri, investite da un'interruzione di corrente elettrica a causa di un tubo tranciato nell'ambito dei cantieri della linea verde della tranvia. Durante le operazioni, un tubo Enel, a detta di operai ed escavatoristi non segnalato, è stato tagliato e, indicativamente dalle 11 di questa mattina, attività commerciali e condomini sono al buio. Intorno alle reti del cantiere, commercianti e residenti impersonano gli umarells, in cerca di spiegazioni.

