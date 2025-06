Black Letter la recensione | La soglia del Paradiso

Nel primo volume di Black Letter, la copertina cattura l'essenza di un mondo sospeso tra cielo e terra, dove angeli e umani si confrontano con il destino scritto nelle lettere nere. Rushi e Pher sono simboli di questa dualità , tra speranza e ineluttabilità . La narrazione rivela un universo in cui la morte è un evento predestinato, un disegno ordinato che mette in discussione le percezioni dell'esistenza e della fede. Un viaggio affascinante tra destino e libertà , che invita a riflettere oltre le parole.

La copertina del primo volume di Black Letter anticipa la sua atmosfera sospesa tra cielo e terra: Rushi e l’angelo Pher fluttuano come specchi capovolti, avvolti da Lettere Nere e raggi di luce crepuscolare. Questo dualismo visivo riflette il cuore narrativo: in un mondo dove gli angeli esistono e recano a ciascun mortale una lettera nera con la data esatta della loro dipartita, la storia si apre mostrando come la morte sia un disegno ordinato, affidato a messaggeri alati vestiti di nero. Rushi è un ragazzo comune che lavora in un’agenzia funebre (dette Agenzie di Spegnimento), cresciuto nel dubbio degli scopi divini; la sua vita serena viene scossa quando un angelo gli consegna la sua lettera del destino. 🔗 Leggi su Screenworld.it