Bistrot culturale a Palazzo Trivulzio bando per la gestione

Sei pronto a dare vita a un progetto culturale unico nel cuore di Palazzo Trivulzio? È aperto il nuovo bando per la gestione del Bistrot Culturale, uno spazio pensato come bar letterario e punto di incontro tra cultura e città. Dopo il primo tentativo andato deserto, ora si riparte con entusiasmo: questa è la tua occasione per trasformare un sogno in realtà e creare un polo vivace e stimolante. La sfida è aperta!

"Bistrot culturale" a Palazzo Trivulzio, c’è il bando per l’affitto dei locali: operatore cercasi per la gestione degli spazi al pianterreno dell’antico palazzo destinati a ospitare il "bar letterario" e a diventare luogo di ritrovo e "cucitura" fra il polo culturale e la città. Il sogno è nel cassetto da almeno tre anni. Un primo bando di concessione degli spazi, nel 2023, era andato deserto, in prima battuta e in proroga. Ora ci si riprova, ma con una formula, pure impegnativa, più appetibile per un operatore interessato: 24mila euro annui di locazione, sei anni di affidamento e la possibilità, anzi, la certezza, di un contributo comunale, sotto forma di deduzione dal canone d’affitto, sino a 42mila euro per le spese di adeguamento degli spazi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bistrot culturale a Palazzo Trivulzio, bando per la gestione

In questa notizia si parla di: culturale - palazzo - bando - bistrot

Bando pubblico per la locazione di immobile commerciale di proprietà comunale ad uso bistrot presso i locali di palazzo Trivulzio via Bianchi 18. L’Amministrazione Comunale intende procedere alla concessione in locazione a terzi dell'immobile commercial Vai su Facebook

Bistrot culturale a Palazzo Trivulzio, bando per la gestione; Milano apre il bando di concessione per Palazzo Dugnani: accoglierà un museo o un polo scientifico; Fiera Agricola del Santerno 2025: aperto il bando per la gestione di bar e gelaterie.

Apre il bando per la concessione del servizio di Bistrot di Palazzo Trivulzio Come scrive primalamartesana.it: Il Comune di Melzo ha avviato la procedura di apertura per la concessione del servizio di Bistrot presso Palazzo Trivulzio: le domande di partecipazione possono essere inoltrate entro il 13 luglio a ...