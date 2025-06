Biondo sposa Anna Dvalishvili la foto degli anelli sui social | L'unica ragione per cui non mi sento solo

Il mondo di Biondo si arricchisce di un lieto evento: il suo legame con Anna Dvalishvili diventa ufficiale. L’immagine delle mani intrecciate e gli anelli scintillanti sono un dolce simbolo di un amore che cresce, regalando a tutti una speranza di felicità autentica. Con questa foto, Biondo e Anna ci invitano a credere nei sentimenti sinceri e a celebrare i momenti più belli della vita. Continua a leggere per scoprire di più.

Biondo e Anna Dvalishvili si sposano. Il cantante e attore ha pubblicato alcuni scatti su Instagram, tra cui la foto delle loro mani incrociate con al dito due anelli. A corredo del carosello una frase che suona proprio come una dichiarazione d'amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

