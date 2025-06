Bimbo di 9 mesi in coma gli ultimi aggiornamenti dal Santobono

Le condizioni di Pietro, il piccolo di 9 mesi in coma al Santobono di Napoli, rimangono critiche ma stabili. Dopo due interventi complessi, l’intera comunità segue con angoscia ogni aggiornamento, sperando in un miracolo che possa ridare speranza a questa famiglia. Restiamo vicini a Pietro e ai suoi cari, affidandoci al lavoro dei medici e alla forza del loro desiderio di vederlo risvegliare.

Stabili, ma sempre gravissime le condizioni del piccolo Pietro. Nove mesi, il bimbo è ricoverato da una settimana nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santobono di Napoli. Era arrivato in coma, ed è stato sottoposto da allora a due delicatissimi interventi chirurgici alla testa per ridurre.

La comunità di Vibonati (Salerno) in preghiera per il piccolo Pietro. Il bimbo di nove mesi in coma all'Ospedale Santobono

