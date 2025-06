bimbi ustionati cambio di giudice

Il processo che coinvolge la maestra Monica Valsecchi e la coordinatrice Simonetta Nava, accusate di aver causato gravi ustioni a due piccoli alunni durante un’attività scolastica, avrebbe dovuto entrare nel vivo con l’udienza di cambio di giudice. Tuttavia, il procedimento ha subito una battuta d’arresto a causa di un'importante incompatibilità del giudice Ingrascì, aprendo nuovi interrogativi sulla gestione di una delicata vicenda che ha scosso la comunità di Osio Sopra.

Poteva essere l’udienza per far entrare nel vivo il procedimento che vede imputate la maestra Monica Valsecchi e la coordinatrice della scuola materna di Osio Sopra, Simonetta Nava (assistite dall’avvocato Gueli) dove la mattina del 30 maggio 2022 due bimbi, Elisa e Alessandro, all’epoca di quattro anni, rimasero gravemente ustionati durante una attività di orienteering. Il procedimento è passato dal giudice Ingrascì, incompatibile in quanto aveva già giudicato Tornicelli, il papà che materialmente spruzzò il bioetanolo nel braciere (condannato a tre anni, quattro mesi e 12 giorni in abbreviato) alla collega Nava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it