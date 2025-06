Bimba rapita dalla madre indagata l’ex assessora di Bologna e femminista Susanna Zaccaria I consigli durante il sequestro e le intercettazioni

Una drammatica vicenda di rapimento e battaglie giudiziarie scuote l’Italia: una bambina di tre anni rapita dalla madre, sospettata di coinvolgimento con un'ex assessora di Bologna e femminista Susanna Zaccaria, si perde tra intercettazioni e indagini internazionali. Un caso che mette in luce le complessità delle relazioni familiari e le ombre di un progetto criminoso durato undici anni. La verità ora emerge, ma le domande restano…

Una bimba di soli tre anni al centro di un ciclone giudiziario, una battaglia legale senza frontiere tra i genitori. Poi la fuga, o meglio il rapimento: la madre, 40 anni, la prende e la porta in Spagna, la tiene nascosta a Valencia facendo perdere le sue tracce e cambiando l’identità. Un progetto crollato dopo undici anni che, secondo la procura di Milano, si sarebbe sorretto sulla complicità e sull’appoggio concreto di Susanna Zaccaria, ex assessora delle Pari opportunità a Bologna e presidente della Casa delle donne di Bologna. L’avvocata, scrive La Verità, negli ultimi anni è stata uno dei volti simbolo dell’attivismo femminista. 🔗 Leggi su Open.online

