Bimba di 4 anni perde continuamente l'equilibro e non può camminare | operazione le cambia la vita

Naira, una dolce bambina di 4 anni, affrontava sfide quotidiane a causa di un raro difetto del midollo spinale che le impediva di camminare e crescere normalmente. Grazie a un intervento multidisciplinare all'Ospedale Salesi di Ancona, la sua vita è cambiata radicalmente. La determinazione dei medici e l'innovazione hanno aperto nuove speranze per il suo futuro. Continua a leggere per scoprire come questa straordinaria operazione ha ridato a Naira la possibilità di vivere pienamente.

Un raro difetto del midollo le impediva di crescere normalmente. Ma ora Naira sta bene grazie all’intervento multidisciplinare eseguito all’ospedale materno-infantile Salesi di Ancona. "Il rischio neurologico era altissimo, ma andava fatto", ha spiegato la dottoressa Monia Martiniani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

