Bijol offerta del Leeds | Udinese su Bertola e Wisniewski

Il calciomercato infiamma le emozioni con la possibile svolta per Jaka Bijol, il talentuoso difensore sloveno dell'Udinese. Le sirene inglesi del Leeds si fanno sempre più insistenti, portando all’attenzione dei tifosi un intreccio di strategia e passione. La trattativa è in fermento, e i fan si chiedono se questa potrebbe essere la grande occasione per Bijol di consacrarsi nel calcio internazionale. Resta tutto da scoprire come evolverà questa entusiasmante operazione di mercato.

Sirene inglesi per Jaka Bijol. Il difensore centrale sloveno (classe 1999) dell`Udinese è in trattativa col Leeds, che ha già avanzato una prima. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: bijol - leeds - udinese - offerta

Leeds United Target Jaka Bijol - Leeds United si fa avanti per Jaka Bijol dell’Udinese, secondo quanto riportato da Marco Conterio. Il club di West Yorkshire avrebbe messo gli occhi sul difensore sloveno, uno dei nomi più caldi del mercato estivo, con l’Udinese disposto a cederlo per circa 20 milioni di euro.

Il Leeds United è sulle tracce del difensore dell'Udinese e della nazionale slovena Jaka Bijol; la squadra di Daniel Farke deve vincere la concorrenza con il Milan https://www.ukcalcio.com/2025/06/calciomercato-leeds-caccia-al-difensore-centrale-delludinese Vai su Facebook

Il Leeds United è sulle tracce del difensore dell'Udinese e della nazionale slovena Jaka Bijol; la squadra di Daniel Farke deve vincere la concorrenza con il Milan https://ukcalcio.com/2025/06/calciomercato-leeds-caccia-al-difensore-centrale-delludinese-jaka- Vai su X

Bijol, offerta del Leeds: Udinese su Bertola e Wisniewski; Udinese, il Leeds fa sul serio per Bijol: pronta la prima proposta; Udinese, il Leeds fa sul serio per Bijol: pronta la prima proposta.

Bijol, offerta del Leeds: Udinese su Bertola e Wisniewski Scrive calciomercato.com: Il difensore centrale sloveno (classe 1999) dell`Udinese è in trattativa col Leeds, che ha già avanzato una prima offerta rifiutata.