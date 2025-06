Biblioteca aperta anche di sera dalle 19 alle 23

La nostra biblioteca si trasforma in un’oasi di concentrazione e socialità anche di sera, dal 23 giugno al 3 luglio, offrendo uno spazio accogliente e funzionale per studenti, professionisti e appassionati. Aperta dal lunedì al giovedì, dalle 19 alle 23, rappresenta la soluzione ideale per chi desidera studiare, lavorare o semplicemente rilassarsi in un ambiente ricco di stimoli culturali. La...

La biblioteca aprirà anche di sera: dal 23 giugno al 3 luglio, spazio allo studio, al lavoro e alla socialità dal lunedì al giovedì, dalle 19 alle 23. Un'iniziativa pensata in particolare per rispondere ai bisogni di chi, in queste settimane, affronterà la sessione estiva universitaria o gli esami di maturità, ma anche per chi cerca un luogo tranquillo dove lavorare, leggere o incontrarsi con gli amici in un contesto culturale e accogliente. La proposta è arrivata dalla Consulta giovani ed è stata poi accolta dall'amministrazione. "La biblioteca è un luogo di studio, certo, ma anche di incontro e di vita collettiva: aprirla nelle ore serali significa renderla ancora più vicina ai bisogni reali delle persone - commenta il presidente Andrea Brunello -.

Vi aspettiamo questa sera alle ore 19.30 nelle sale della Biblioteca di Affi per un momento molto speciale dedicato alla bellezza: l'inaugurazione della mostra "Trame Invisibili, quando l'arte incontra la parola", del Collettivo Macadame. La mostra rimarrà aperta Vai su Facebook

Bibbiena, la biblioteca Giovannini aperta anche di sera con tante iniziative Segnala lanazione.it: Nassini la definisce così: “Un luogo di cultura, di socialità fatto con l’amore per ...