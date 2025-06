Biasin | Bonny alla fine approderà all’Inter! Poi parla di Esposito

In casa Inter si fa sempre più insistente il nome di Yann-Ange Bonny, considerato da Biasin un futuro interista. La società nerazzurra sta lavorando con decisione, con le trattative avviate e contatti già in corso con il Parma, che valuta il giovane attaccante tra i 20 e i 25 milioni di euro. Biasin è convinto: alla fine Bonny approderà all’Inter, ma anche sul talento di Francesco Pio Esposito ci sono interessanti aggiornamenti.

