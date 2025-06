Beukema al Napoli scelto un futuro da protagonista Contratto da cinque anni e ingaggio da 3 milioni a stagione

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Sam Beukema, il difensore olandese che ha scelto il progetto partenopeo come suo prossimo grande palcoscenico. Con un contratto quinquennale e un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione, Beukema si presenta come protagonista del futuro azzurro. La squadra partenopea ora lavora intensamente con il Bologna per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, puntando a consolidare una rosa sempre più competitiva e ambiziosa…

Il Napoli ha ottenuto il sì fondamentale di Sam Beukema, difensore olandese attualmente di proprietà del Bologna, per un contratto fino al 2030 con un ingaggio da tre milioni di euro netti all'anno. Dopo aver trovato l'accordo economico con il calciatore, la società partenopea sta lavorando nelle trattative con il Bologna per definire i dettagli.

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

Il #Napoli ha offerto un contratto di cinque anni con ingaggio da tre milioni di euro annui a Sam #Beukema. Il #Bologna continua a fare muro per il difensore olandese @MatteMoretto Vai su X

Beukema-Napoli: IL BOLOGNA CORRE AI RIPARI Secondo Alfredo Pedullà, i rossoblu sono pronti ad offrire un prolungamento di contratto al centrale fino al 2029 Il Bologna vuole trattenere Beukema nonostante la sua apertura al Napoli #SSCNapoli # Vai su Facebook

Napoli e Bologna cercano l’accordo per Beukema, c’è già il sì del giocatore (Schira); Schira: Beukema ha detto sì al Napoli: stipendio da tre milioni a stagione; Sportitalia - Beukema ritiene irrinunciabile la proposta del Napoli: al Bologna offerta da 35mln!.

