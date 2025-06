Besiktas offre 10 milioni per Anguissa ma il Napoli rifiuta

Il mercato estivo infiamma le cronache calcistiche: il Besiktas propone 10 milioni di euro per Anguissa, ma il Napoli fa muro e rifiuta. Matteo Moretto svela un interessante retroscena su questa trattativa, sottolineando come il club partenopeo stia Blindando il suo gioiello. La decisione potrebbe segnare un impegno forte nei confronti del centrocampista, rafforzando le ambizioni azzurre nella prossima stagione. Resta da vedere se questa scelta si rivelerà vincente.

Matteo Moretto, giornalista e specialista di calciomercato, ha rivelato un aneddoto su Frank Zambo Anguissa .

