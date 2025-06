Bertinotti le canta alla sinistra sul referendum | Ha dimostrato la sua impotenza Democratici e lavoratori si sono abbandonati a vicenda

Bertinotti, storico volto della sinistra italiana, non ha risparmiato dure critiche al referendum fallito, evidenziando come la crisi democratica abbia superato le aspettative. La sua analisi penetra nelle ragioni di una sconfitta che va oltre i numeri, rivelando fragilità profonde nel nostro sistema politico e civile. Ora, si apre una riflessione urgente: quale strada intraprendere per rafforzare la democrazia e riconquistare la fiducia dei cittadini?

«Il referendum è una sconfitta per le forze che hanno condotto questa battaglia e che hanno avuto il mio consenso. Ma ora devono prendere atto della sconfitta». L'ha detto l'ex segretario di Rifondazione comunista Fatto Bertinotti in una video-intervista pubblicata da Agenzia vista, dopo il fallimento del plebiscito abrogativo dell'8 e 9 giugno. Secondo lui «la crisi della democrazia è stata più forte dei temi proposti dai quesiti». Ma anche l'astensione è una scelta legittima degli elettori, che evidentemente non hanno alcuna fiducia verso le proposte del "campo largo". «C'è una frattura tra la politica e la vita delle persone – ha proseguito Bertinotti – la sinistra riparta dal rapporto con il popolo per colmarla».

