Berlusconi stasera lo speciale | 2 anni senza Silvio Mediaset lo ricorda così

Stasera, Mediaset celebra il secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi con uno speciale emozionante, "Caro Presidente, il tempo vola". Un tributo firmato da Toni Capuozzo che ripercorre la vita e l’eredità di uno dei protagonisti più influenti della politica e dell’imprenditoria italiana. Un’occasione per ricordare il suo impatto e il suo spirito pionieristico, perché il ricordo di Berlusconi continua a vivere nelle mille sfumature della nostra storia.

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 12 giugno, Mediaset, in occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, rende omaggio al suo fondatore con lo speciale, 'Caro Presidente, il tempo vola', in onda alle 20.40 in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24. Il racconto, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, .