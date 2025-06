Berlusconi Meloni | Avanti con sue battaglie libertà e buongoverno

Due anni dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, ricordiamo il suo indiscusso ruolo di imprenditore e statista che ha plasmato il nostro centrodestra. La sua visione di una Nazione forte e autorevole ispira ancora oggi le battaglie per libertà e buon governo. La sua eredità vive nelle azioni di chi, come Giorgia Meloni, porta avanti con dedizione i suoi valori e sogni di un’Italia prospera.

(Adnkronos) – "Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti".