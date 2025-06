Berlino ' non intendiamo inviare Taurus in Ucraina'

Berlino chiarisce la propria posizione: al momento il governo tedesco non prevede di inviare missili Taurus a lungo raggio all'Ucraina. La decisione, annunciata dal ministro della Difesa Boris Pistorius durante un incontro con il presidente Zelensky, sottolinea l'importanza di valutare attentamente ogni passo nel delicato scenario geopolitico. La questione rimane complessa e in evoluzione, ma ciò che conta è la volontà di mantenere un equilibrio che favorisca la pace e la stabilità nella regione.

Al momento il governo tedesco non intende fornire missili Taurus a lungo raggio all'Ucraina: lo ha dichiarato a Kiev il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius incontrando il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo l'agenzia di stampa Afp Pistorius ha dichiarato a un giornalista che, se "mi chiedessero se stiamo prendendo in considerazione questa possibilit√†, risponderei di no".

Ucraina: Mosca, Taurus bruceranno come Leopard, non cambieranno corso guerra - In un recente intervento, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha ribadito la posizione di Mosca sull'inefficacia delle armi tedesche nella guerra in Ucraina.

