Bergamo si prepara a tingersi di rosa | da ChorusLife la partenza del Giro Women 2025

Bergamo si trasforma nella Città Rosa, pronta ad accogliere l’entusiasmante partenza del Giro d’Italia Women 2025, organizzato da ChorusLife. Otto tappe, 913 chilometri tra paesaggi mozzafiato e emozioni uniche, rendono questa edizione speciale. La nostra città, già nota come la Città dei Mille, diventerà il palcoscenico di un evento imperdibile e storico per il ciclismo femminile. E questa è solo l’inizio di un’avventura che promette di lasciare il segno.

Bergamo. La Città dei Mille per alcuni giorni si trasformerà nella Città Rosa. Otto tappe, 913 chilometri pedalando attraverso le bellezze della penisola italiana. E l’incipit di tutto ciò che inizierà proprio nella nostra città. L’edizione numero 36 del Giro d’ Italia Women prenderà il via da Bergamo il 6 luglio con una cronometro, mentre il giorno dopo ripartirà da Clusone in direzione Aprica. È la prima volta che Bergamo ospita una tappa della corsa femminile: una novità che rinnova la tradizione ciclistica bergamasca, che affonda le sue radici in un passato ricco di storia. Il Giro Women, dalla scorso anno in mano a Rcs, lo stesso organizzatore del Giro maschile, è in una fase di costante crescita a livello di visibilità: verrà trasmesso in 200 nazioni con un audience mondiale di 21,4 milioni, di cui 7,4 provenienti dall’estero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it