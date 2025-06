Berbenno | sabato l' ottava edizione de La corsa di Sara

Sabato 14 giugno, Berbenno di Valtellina si accende con la tanto attesa ottava edizione de "La Corsa di Sara", un evento benefico promosso dal Fan Club di Arianna Fontana. La corsa non competitiva di 10 km, con un percorso affascinante di circa 500 metri di dislivello positivo, promette di unire sport, solidarietà e divertimento in un’atmosfera unica: un’occasione da non perdere per sostenere una causa importante e vivere un weekend indimenticabile.

Sabato 14 giugno dalle 18:00 si terrĂ a Berbenno di Valtellina la ottava edizione de "La Corsa di Sara", evento benefico promosso dal Fan Club di Arianna Fontana. Il programma La formula dell'evento - ormai consolidata - prevede: corsa non competitiva di 10km con 500d+- che tocca.

