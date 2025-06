Benvenuta estate | pizza party mostra d’arte e hair&beauty corner al Capo

Benvenuta estate! La scuola professionale Euroform invita tutta la cittadinanza a un vivace evento nel cuore di Palermo: "Benvenuta Estate", un pomeriggio ricco di gusto, arte e bellezza. Dalla deliziosa pizza party alla mostra d’arte e all’HairampBeauty Corner, sarà un'occasione unica per condividere momenti di allegria e creatività . Non mancate, vi aspettiamo venerdì 13 giugno alle ore 17 nella suggestiva Chiesa Santi Cosma e Damiano in piazza Beati Paoli…

