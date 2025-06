Bentornate tartarughe! Primo nido al Cinquale Volontari sulle spiagge monitoraggio a tappeto

Bentornate tartarughe! A Marina di Massa, il primo nido del cinquale vede i volontari impegnati in un monitoraggio a tappeto delle spiagge. La loro dedizione ha portato alla scoperta di tracce di nidificazione, simboli di vita che si rinnova. Ieri mattina, alle prime luci dell’alba, un segno di speranza e rinascita ha fatto brillare ancora una volta questa splendida costa. La scoperta di un nuovo ciclo vitale, infatti, rappresenta un traguardo importante per la tutela della natura e delle sue meraviglie.

Marina di Massa, 12 giugno 2025 – La scoperta più bella, il segno tangibile della vita che nasce e rinasce. Ieri mattina a Marina di Massa la sabbia ha restituito un dolce segreto, tracce del passaggio di una tartaruga presumibilmente uscita dal mare in orario notturno. E conseguente segno di una nidificazione. La scoperta da parte dei volontari è avvenuta ieri mattina, intorno alle 5.30: le donne e gli uomini del Wwf di Massa erano infatti impegnati come avviene ogni mattina nel monitoraggio degli arenili alla ricerca appunto di tracce di Caretta caretta. La stagione è propizia per nuove deposizioni e future schiuse. 🔗 Leggi su Lanazione.it