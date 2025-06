Benigni ospite di Vespa | Sono un europeista estremista i nazionalismi sono pericolosi

Un incontro inaspettato, ma ricco di spunti profondi, quello andato in onda l’11 giugno su Rai 1 a 5 minuti, con Roberto Benigni ospite di Bruno Vespa. Una puntata che ha alternato leggerezza e riflessione, passando da gag memorabili alla presentazione del nuovo libro del premio Oscar, “Il sogno”, pubblicato da Einaudi, in uscita martedì. L’intervento televisivo si è trasformato in una dichiarazione d’amore verso l’Europa, con un tono ironico ma fermo nel condannare i pericolosi nazionalismi, ricordandoci quanto sia

Benigni da Vespa: «Il nazionalismo è la guerra e purtroppo sta risorgendo...» Da informazione.it: L'artista: "Sono patriota non nazionalista" “L’Europa è la più grande costruzione democratica degli ultimi duemila anni che è stata fatta sulla Terra.