Beni confiscati apre il villaggio sportivo Campo LibHERO

Il 14 giugno, Trentola Ducenta si trasformerà nel cuore pulsante della solidarietà e dello sport con l'apertura del Villaggio Sportivo Campo LibHERO. Un'iniziativa che riunisce comunità e divertimento, offrendo arena sportiva e campi estivi gratuiti per bambini e famiglie in difficoltà. Un'occasione unica per riscoprire l'importanza del gioco e dell'inclusione, contribuendo a costruire un futuro più luminoso per tutti.

Al via la presentazione e l'inaugurazione del villaggio sportivo Campo LibHERO che si terrà sabato 14 giugno, alle ore 10.30, a Trentola Ducenta (Caserta): sarà uno spazio dedicato alla comunità, con arena sportiva e campi estivi gratuiti per bambini e famiglie disagiate, nel cuore del più grande.

Beni confiscati, a Trentola Ducenta apre il Villaggio sportivo “Campo Libhero” - A Trentola Ducenta, beni confiscati si trasformano in un innovativo villaggio sportivo, il primo in Italia a nascere da un'azienda sequestrata.

Aperte fino al 9 giugno le iscrizioni a “E!state liberi”, il campo di volontariato sui beni confiscati alle mafie promosso da Libera che si svolgerà a Cerignola (Foggia) dal 7 al 13 luglio: partecipazione gratuita, tutte le info per iscriversi tinyurl.com/2a3p72pv Vai su Facebook

